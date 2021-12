I convocati del Milan per la sfida col Napoli: rientra un top (Di domenica 19 dicembre 2021) È il giorno della super sfida della 18ª giornata di questa Serie A: alle ore 20:45, allo Stadio San Siro di Milano si affronteranno il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Due formazioni martoriate dagli infortuni, ma che daranno lo stesso grande spettacolo. Per l’occasione, i rossoneri hanno pubblicato la lista dei giocatori convocati da Pioli per il match. In tutto sono 22 i calciatori chiamati in causa per la sfida contro gli azzurri. L’allenatore può sorridere, tra questi c’è un rientro importante rispetto alle scorse giornate: si fa rivedere Olivier Giroud, che probabilmente partirà comunque dalla panchina. Anche Theo Hernandez, dopo la febbre accusata nei giorni scorsi, è confermato tra i convocati. Milan, i ... Leggi su spazionapoli (Di domenica 19 dicembre 2021) È il giorno della superdella 18ª giornata di questa Serie A: alle ore 20:45, allo Stadio San Siro dio si affronteranno ildi Stefano Pioli e ildi Luciano Spalletti. Due formazioni martoriate dagli infortuni, ma che daranno lo stesso grande spettacolo. Per l’occasione, i rossoneri hanno pubblicato la lista dei giocatorida Pioli per il match. In tutto sono 22 i calciatori chiamati in causa per lacontro gli azzurri. L’allenatore può sorridere, tra questi c’è un rientro importante rispetto alle scorse giornate: si fa rivedere Olivier Giroud, che probabilmente partirà comunque dalla panchina. Anche Theo Hernandez, dopo la febbre accusata nei giorni scorsi, è confermato tra i, i ...

