Dominic Thiem salta ATP Cup e Sydney, Australian Open in dubbio (Di domenica 19 dicembre 2021) Dominic Thiem allontana ancora il momento del suo rientro in campo. in un messaggio sui suoi profili social, l'austriaco ha annunciato che salterà sia l'ATP Cup, sia l'ATP 250 di Sydney. Entro fine ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 19 dicembre 2021)allontana ancora il momento del suo rientro in campo. in un messaggio sui suoi profili social, l'austriaco ha annunciato che salterà sia l'ATP Cup, sia l'ATP 250 di. Entro fine ...

Advertising

sportface2016 : #Tennis | Dominic #Thiem rientra in #Austria a causa di un brutto raffreddore: salterà #AtpCup ed il torneo 250 di… - rsharada22 : RT @FiorinoLuca: +++ BREAKING NEWS +++ Dominic #Thiem si cancella dall’ATP Cup (condannando l’Austria) e dal torneo di Sydney - FiorinoLuca : +++ BREAKING NEWS +++ Dominic #Thiem si cancella dall’ATP Cup (condannando l’Austria) e dal torneo di Sydney - TennisWorldit : Dominic Thiem dubbioso: 'Non ho grandi aspettative per gli Australian Open' - infoitsport : Dominic Thiem tranquilliza i suoi tifosi: “Non sento dolore”. Sarà in campo all'ATP Cup -