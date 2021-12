Covid | aumentano ancora terapie intensive e ricoveri Tasso di positività al 4 | 3% I DATI

(Di domenica 19 dicembre 2021) In crescita il numero dei pazienti nei reparti ordinari (7.726, +150) e quello delle persone in rianimazione (966, +13). In aumento anche la percentuale di positivi sui tamponi fatti (ieri era al 4%). Il bollettino del 19 dicembre segnala 24.259 nuovi casi su 566.300 test giornalieri effettuati

In Puglia 497 nuovi casi, 2% test, ricoveri Su 23.784 test eseguiti in Puglia sono 497 le persone risultate positive al Covid nelle ultime 24 ore, con un tasso di positività del 2%, in calo ...