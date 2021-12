Ballando con le Stelle, Morgan viene eliminato: la sfuriata contro Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto (Di domenica 19 dicembre 2021) Non poteva esser altrimenti, anche durante la finale du Ballando con le Stelle, a un passo dall’annuncio della coppia vincitrice, Morgan ha sbroccato alla giuria. Quantomeno è stato costante, incredibilmente prevedibile certo, per certi versi disconnesso dalla realtà, ma ha seguito la linea: quella del contestatore che si prende il suo spazio di certo non Ballando bene, ma facendo parlare di sé con questo ‘sistema’ oltremodo svilente per chiunque. Ma andiamo con ordine, cosa è successo stavolta? Morgan, durante la finale di Ballando con le Stelle, ha perso contro Arisa in una sfida diretta e si è dovuto accontentare del terzo posto in classifica. A pesare sul risultato finale il voto della giuria: Fabio Canino, Selvaggia ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 19 dicembre 2021) Non poteva esser altrimenti, anche durante la finale ducon le, a un passo dall’annuncio della coppia vincitrice,ha sbroccato alla giuria. Quantomeno è stato costante, incredibilmente prevedibile certo, per certi versi disconnesso dalla realtà, ma ha seguito la linea: quella del contestatore che si prende il suo spazio di certo nonbene, ma facendo parlare di sé con questo ‘sistema’ oltremodo svilente per chiunque. Ma andiamo con ordine, cosa è successo stavolta?, durante la finale dicon le, ha persoArisa in una sfida diretta e si è dovuto accontentare del terzo posto in classifica. A pesare sul risultato finale il voto della giuria: Fabio Canino,...

