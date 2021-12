Variante Omicron Germania, Lander chiedono regole viaggi in entrata (Di sabato 18 dicembre 2021) I ministri della Sanità dei Lander tedeschi chiedono regole più severe per i viaggiatori in entrata in Germania. Le misure, affermano i ministri in una risoluzione anticipata dall’agenzia dpa, dovranno essere applicate ai viaggiatori provenienti dai Paesi colpiti dalla Variante Omicron. “Rendere gli ingressi più sicuri contribuisce a prevenire la diffusione così rapida della Variante Omicron”, ha detto alla dpa il ministro federale della Sanità Karl Lauterbach. “Non possiamo impedire la sua diffusione, solo rallentarla. Più tempo ci metterà Omicron a diffondersi anche in Germania, meglio sarà”, ha aggiunto. Nello specifico, a tutti i viaggiatori ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 18 dicembre 2021) I ministri della Sanità deitedeschipiù severe per iatori inin. Le misure, affermano i ministri in una risoluzione anticipata dall’agenzia dpa, dovranno essere applicate aiatori provenienti dai Paesi colpiti dalla. “Rendere gli ingressi più sicuri contribuisce a prevenire la diffusione così rapida della”, ha detto alla dpa il ministro federale della Sanità Karl Lauterbach. “Non possiamo impedire la sua diffusione, solo rallentarla. Più tempo ci metteràa diffondersi anche in, meglio sarà”, ha aggiunto. Nello specifico, a tutti iatori ...

