Troppi "non possumus": Draghi no, Mattarella no, Berlusconi forse... Chi mai andrà al Colle? (Di sabato 18 dicembre 2021) Draghi no, al Colle non ci può proprio andare, perché deve restare dov'è. Lo dice pure l'Economist , premiando l'Italia come "il Paese dell'anno", ma sostanzialmente 'votando' perché l'attuale premier ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021)no, alnon ci può proprio andare, perché deve restare dov'è. Lo dice pure l'Economist , premiando l'Italia come "il Paese dell'anno", ma sostanzialmente 'votando' perché l'attuale premier ...

Ultime Notizie dalla rete : Troppi non Troppi "non possumus": Draghi no, Mattarella no, Berlusconi forse... Chi mai andrà al Colle? Il che, però, non vuol dire che Di Maio , parte attiva e propositiva del M5s, a differenza di Conte (di cui sono noti, ormai, solo i 'no') non voglia sedersi al tavolo con gli altri leader per ...

Banche centrali, si cambia, cosa farà la borsa? ... mentre quelle legate al ciclo economico potranno proseguire la fase di crescita senza troppi ... con le dovute tempistiche (purtroppo gli indici non si muovono mai in linea retta ma alternando fasi di ...

Troppa Lazio, rossoblù in ginocchio Cinque sconfitte e un pareggino, 2 soli gol fatti e 13 subìti: le prime 6 partite in serie A dell'èra Shevchenko sono un incubo. Altro che grandi progetti a medio e lungo termine, come sbandierato dal ...

Troppi rischi, salta il concertone di Capodanno a Pordenone. L'ira di Ciriani: «Decisione fastidiosa» PORDENONE - Doccia fredda. Il capodanno in piazza a Pordenone esce dimezzato dal comitato per l'ordine e la sicurezza che si è svolto ieri in Prefettura. E il concertone ...

Troppi rischi, salta il concertone di Capodanno a Pordenone. L'ira di Ciriani: «Decisione fastidiosa» PORDENONE - Doccia fredda. Il capodanno in piazza a Pordenone esce dimezzato dal comitato per l’ordine e la sicurezza che si è svolto ieri in Prefettura. E il concertone ...

