Tragedia a Torino dove una gru è caduta su un palazzo Morti due operai mentre un terzo è ferito in modo grave

(Di sabato 18 dicembre 2021)una gru èquesta mattina, appoggiandosi su undi sette piani in via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dai sanitari del 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, due uomini sono. Si tratterebbe degliche proprio in quei frangenti stavano lavorando al cantiere. Altrisarebbero rimasti incastrati sotto una parte della gru e sono in corso le operazioni di salvataggio a cui stanno partecipando quattro squadre dei vigili del fuoco. Stando a quanto emerge sono quattro i feriti, uno di questi versa in gravi condizioni ed è stato trasportato al Centro traumatologico ortopedico di. L'articolo LA NOTIZIA.

atestaltasempre : RT @Dry31895235: La corsa al 110%.... Tragedia del lavoro a Torino: crollano a terra due gru, 2 morti e vari feriti - pbriziobello : Disastro a #Torino stamattina. Una tragedia vera. Poteva essere una catastrofe di vittime. Questa sfrenata corsa a… - Dry31895235 : La corsa al 110%.... Tragedia del lavoro a Torino: crollano a terra due gru, 2 morti e vari feriti - StampaTorino : Torino, crolla la gru in un cantiere edile: le prime immagini dal luogo della tragedia - zazoomblog : Tragedia a Torino una gru crolla su un palazzo. Due morti e tre feriti - #Tragedia #Torino #crolla #palazzo. -

, dove una gru è caduta su un palazzo di sette piani in via Genova all'altezza del civico 107. È accaduto intorno alle 10 di stamattina, in un cantiere edile: il bilancio dell'...stamane ain via Genova dove si è schiantata a terra una gru utilizzata in un cantiere edile. Una persona è morta, altre 2 o 3 sono rimaste ferite. La gru da cantiere si è schiantata ...Una gru è caduta questa mattina a Torino su un palazzo di via Genova. Secondo le prime informazioni fornite dal 118, che sta operando sul posto con le forze dell’ordine, due persone – probabilmente du ...Tragedia a Torino , con ancora morti sul lavoro . Una gru da cantiere è caduta appoggiandosi su un palazzo di sette piani in via Genova.