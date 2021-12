Traffico Roma del 18-12-2021 ore 19:30 (Di sabato 18 dicembre 2021) Luceverde Roma Buonasera dalla redazione rallentamenti per incidente su viale di Trastevere all’altezza di Piazza Ippolito Nievo qualche disagio in via di Boccea tra via di Val Cannuta e la circonvallazione Cornelia nei due sensi di marcia molto trafficate le vie dello shopping in centro particolarmente intensi gli spostamenti nel rione Prati e sul lungotevere chiuso temporaneamente inoltri un tratto di via del Corso dalla parte di Piazza del Popolo misura anti assembramento adottata per evitare possibili contagi domani consueta pedonalizzazione festiva dei Fori Imperiali previste deviazioni per le linee bus di zona domani nei municipi torna il tuo quartiere non è una discarica iniziativa per la raccolta straordinaria dei rifiuti con ecostazioni in vari luoghi della città dettagli di queste altre notizie sul sito Roma punto luce verde Un saluto da ... Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021) LuceverdeBuonasera dalla redazione rallentamenti per incidente su viale di Trastevere all’altezza di Piazza Ippolito Nievo qualche disagio in via di Boccea tra via di Val Cannuta e la circonvallazione Cornelia nei due sensi di marcia molto trafficate le vie dello shopping in centro particolarmente intensi gli spostamenti nel rione Prati e sul lungotevere chiuso temporaneamente inoltri un tratto di via del Corso dalla parte di Piazza del Popolo misura anti assembramento adottata per evitare possibili contagi domani consueta pedonalizzazione festiva dei Fori Imperiali previste deviazioni per le linee bus di zona domani nei municipi torna il tuo quartiere non è una discarica iniziativa per la raccolta straordinaria dei rifiuti con ecostazioni in vari luoghi della città dettagli di queste altre notizie sul sitopunto luce verde Un saluto da ...

blade_runner68 : @RichiMasu A Roma nel traffico di sabato mattina soprattutto a pochi giorni dal Santo Natale ?? - muoversintoscan : ???? In #A1, traffico regolare in direzione Roma #viabiliTOS #viabiliFI - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa traffico intenso tra Svincolo Firenze Impruneta (Km 295) e A1 Svinc… - Gb13Giovanna : RT @halisa11: @AntScibilia Non so come sia messa Roma in questo periode perchè in realtò, il sindaco #Gualtieri deve averla una bacchetta m… - CCISS_Ministero : Roma Viale di Trastevere incidente traffico rallentato a Roma Piazza Ippolito Nievo dalle 18:42 del 18 dicembre 20… -