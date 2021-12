Traffico Roma del 18-12-2021 ore 10:30 (Di sabato 18 dicembre 2021) Roma infomobilità a cura di luce verde ACI e Roma servizi per la mobilità Traffico Appia in direzione centro tra il raccordo anulare piazzale di Roma in via Cassia in direzione esterna è in via Boccea in direzione centro sul resto delle principali strade solo situazioni di Traffico leggero dall’agenzia per la mobilità è tutto Isidoro Piterà In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma Leggi su romadailynews (Di sabato 18 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàAppia in direzione centro tra il raccordo anulare piazzale diin via Cassia in direzione esterna è in via Boccea in direzione centro sul resto delle principali strade solo situazioni dileggero dall’agenzia per la mobilità è tutto Isidoro Piterà In collaborazione con Luce Verde infomobilità

LuceverdeRoma : ?? #Treni Linea Roma - Formia - Napoli ?? Traffico fortemente rallentato per un guasto alla linea a Casoria ?? Mag… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa lavori tra Svincolo Firenze Sud (Km 300,9) e A1 Svincolo Firenze Scandic… - halisa11 : @AntScibilia Non so come sia messa Roma in questo periode perchè in realtò, il sindaco #Gualtieri deve averla una b… - in_appennino : RT muoversintoscan '???TRAFFICO REGOLARE In #A1, in direzione Roma: rallentamenti RISOLTI tra Aglio e Barberino d… - in_appennino : RT muoversintoscan '??In #A1, per traffico intenso, code a tratti tra #barberinoDiMugello e Firenze nord e tra… -