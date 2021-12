Torino | morti tre operai Una gru è caduta su un palazzo Anno devastante per le stragi sul lavoro

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tragedia a, la gru di un cantiere è crollata questa mattina in strada, in via Genova, non distante dall’area del Lingotto. Sono tre le vittime tra gliche erano alsulla stessa gru. Un terzoo precedentemente portato all’ospedale in codice rosso, non ce l’ha fatta. Molti i feriti tra i passanti, colpiti dalla gru nel crollo. Questa era in fase di montaggio e si è ‘afflosciata’ su se stessa, finendo contro unall’altezza del civico 107., tre. I testimoni “Abbiamo sentito un forte boato, come fosse un terremoto. Ci siamo affacciati sul balcone e abbiamo visto la gru stesa lungo la strada – racconta un residente della zona – E’ stato terribile”. Dopo aver estratto glirimasti ...