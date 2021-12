Terremoto in Lombardia, epicentro nella Bergamasca: la scossa di magnitudo 4.4 avvertita anche a Milano e nell’hinterland (Di sabato 18 dicembre 2021) Una scossa di Terremoto di magnitudo 4.4 si è verificata nella mattinata di sabato 18 dicembre in Lombardia, alle 11 e 28. L’epicentro è stato registrato dall’Ingv nella Bergamasca, a Bonate Sotto, ma la terra ha tremato anche a Milano e in tutto l’hinterland, dalla Brianza fino all’altomilanese: i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Decine le segnalazioni sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadidi4.4 si è verificatamattinata di sabato 18 dicembre in, alle 11 e 28. L’è stato registrato dall’Ingv, a Bonate Sotto, ma la terra ha trematoe in tutto l’hinterland, dalla Brianza fino all’altomilanese: i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada. Decine le segnalazioni sui social. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - DPCgov : ?? #Terremoto #Lombardia. La nostra #SalaSitazioneItalia è in contatto con le strutture di #ProtezioneCivile sul ter… - ilpost : C’è stata una scossa di terremoto in Lombardia - SerglocSergio : Avvertita forte scossa di terremoto a Milano - Lombardia - Lara_L0lli : RT @Corriere: Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia -