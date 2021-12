Rivolta nella storia | Quadarella e staffetta di bronzo

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – E' un'Italia che continua a brillare nei Mondiali di nuoto in vasca corta ad Abu Dhabi.terza giornata di gare, la nazionale azzurra trova un nuovo campione del mondo e altri due bronzi, oltre a tante prestazioni valse un posto nelle finali a seguire. La copertina è tutta di Matteo, primo storico oro ai Mondiali per l'Italia nei 100 farfalla: il 30enne di Milano tocca in 48?87 e si prende il lusso di mettere la mano davanti al sudafricano Chad Le Clos. “Finalmente – rimarca ai microfoni della Rai -, è una vita che provavo a gareggiare al suo livello. Ci sono stati bassi più lunghi degli alti ma è una vittoria che ha tanti significati, sono davvero contento”. E' già il secondo oro per l'Italnuoto dopo il titolo di Alberto Razzetti nei 100 farfalla che, oltre a balzare al terzo posto del medagliere, ...