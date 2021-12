Provinciali, seggio chiuso: affluenza al 92%, a breve l’inizio dello spoglio (LIVE) (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoore 20.01: chiuso da pochi minuti il seggio del ‘Palatedeschi’ dove si è votato per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Su 915 amministratori aventi diritto al voto, 844 quelli che si sono espressi per una percentuale di affluenza pari al 92,24%. Concluse le operazioni di rito, comincerà lo spoglio. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 18 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoore 20.01:da pochi minuti ildel ‘Palatedeschi’ dove si è votato per il rinnovo del Consiglio Provinciale. Su 915 amministratori aventi diritto al voto, 844 quelli che si sono espressi per una percentuale dipari al 92,24%. Concluse le operazioni di rito, comincerà lo. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

anteprima24 : ** #Provinciali, seggio chiuso: affluenza al 92%, a breve l'inizio dello spoglio (LIVE) ** - anteprima24 : ** #Sindaco positivo al #Covid ma al seggio per votare: #Polemiche nel Salernitano ** - AgenPolitica : PROVINCIALI 2021. VALIANTE POSITIVO AL SEGGIO ? CIRIELLI SCRIVE AL MINISTERO DELL’INTERNO - CorriereAlpi : ELEZIONI IN PROVINCIA Seggio aperto a Palazzo Piloni per l'elezione del presidente e del nuovo consiglio provincial… - GazzettadiSiena : Le votazioni si svolgeranno dalle 8 alle 20 nel seggio costituito nella sede della Provincia -