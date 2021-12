Ounas rapinato a Posillipo, poi parte con squadra (Di sabato 18 dicembre 2021) Una rapina è stata compiuta ai danni di Adam Ounas questa mattina, davanti alla sua abitazione nel quartiere di Posillipo, a Napoli. L' attaccante franco - algerino del club azzurro e' stato atteso ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) Una rapina è stata compiuta ai danni di Adamquesta mattina, davanti alla sua abitazione nel quartiere di, a Napoli. L' attaccante franco - algerino del club azzurro e' stato atteso ...

Advertising

Corriere : Rapinato Adam Ounas: i ladri lo aspettano sotto casa e gli portano via soldi e gioielli - anteprima24 : ** ##Napoli: #Ounas rapinato davanti casa, poi parte con la squadra ** - elena_1714 : RT @SimoneGuadagnoo: #Napoli, Adam #Ounas è stato rapinato a casa a Posillipo, a un’ora dalla partenza per Milano. Rapina con sequestro di… - MilanNewsit : Napoli, brutta avventura per Ounas: rapinato da due ladri sotto casa - sportli26181512 : Napoli, brutta avventura per Ounas: rapinato da due ladri sotto casa: Brutta avventura per Adam Ounas. Il fantasist… -