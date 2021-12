Natale senza sensi di colpa: ecco i trucchi da adottare (Di sabato 18 dicembre 2021) Poche regole ma efficaci: ecco come trascorrere un Natale senza sensi di colpa adottando questi semplici trucchi. Natale è praticamente quasi arrivato e se ancora non ci siamo messi a dieta sarà piuttosto difficile perdere quei chiletti di troppo proprio adesso. Ci sono però alcune piccole strategie che possiamo adottare quantomeno per non peggiorare la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 18 dicembre 2021) Poche regole ma efficaci:come trascorrere undiadottando questi sempliciè praticamente quasi arrivato e se ancora non ci siamo messi a dieta sarà piuttosto difficile perdere quei chiletti di troppo proprio adesso. Ci sono però alcune piccole strategie che possiamoquantomeno per non peggiorare la L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

ladyonorato : Cari amici fieramente vaccinati, ora che è palese come il vostro gesto non serva a garantire la protezione sperata,… - Pontifex_it : L’#Avvento ci invita a prepararci al Natale, accogliendo Gesù senza timore. Se gli spalanchiamo la porta della vita… - mara_carfagna : In CdM abbiamo scelto la via della sicurezza a tutela della salute dei cittadini, della ripresa dell’economia, di u… - michiamonicole0 : RT @bloody_peace: Andy che per la prima volta in 5 stagioni riesce a dare mezzo parere decente senza monopolizzare la conversazione è il v… - fendente1 : RT @anikeatable: Sono senza parole. Come è possibile lo abbiano permesso? Poi a Natale fanno il solito servizio al TG in cui parlano dell'… -