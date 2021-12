Maria Monsè attacca le sorelle Selassiè e Clarissa cita “opportune vie legali”

(Di sabato 18 dicembre 2021), anche fuori dal Grande Fratello Vip, continua adre le ragazze più giovani della Casa. Attraverso il suo account di Instagram, la ex di Non è la Rai sta pubblicando una serie di articoli contro lee Sophie Codegoni.lee Sophie:interviene A tal proposito,... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

, anche fuori dal Grande Fratello Vip , continua ad attaccare le ragazze più giovani della Casa. Attraverso il suo account di Instagram, la ex di Non è la Rai sta pubblicando una serie di ...è stata poche settimane nella casa del Grande Fratello Vip 2021 , ma tanto è bastato per valutare alcune dinamiche della casa.che, nella casa, aveva trovato in Soleil Sorge una ...