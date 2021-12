'L'Italia è l'unico Paese che non lo permette': l'agente di Eriksen dice addio all'Inter (Di sabato 18 dicembre 2021) A 'La Gazzetta dello Sport', l'agente del giocatore, Martin Schoots, ha parlato delle condizioni del giocatore: 'Chris è in buone condizioni fisiche. Giocherà ancora, sono ottimista, il calcio è la ... Leggi su calciomercato (Di sabato 18 dicembre 2021) A 'La Gazzetta dello Sport', l'del giocatore, Martin Schoots, ha parlato delle condizioni del giocatore: 'Chris è in buone condizioni fisiche. Giocherà ancora, sono ottimista, il calcio è la ...

Advertising

Mov5Stelle : In Italia circa 12 lavoratori su 100 non guadagnano abbastanza per arrivare a fine mese. Ancora: secondo l’OCSE, il… - DAELiguria : Inter, agente Eriksen; 'Christian sta bene, ma Italia unico Paese dove non si può giocare ... - DAELiguria : Inter | agente Eriksen; “Christian sta bene | ma Italia unico Paese dove non si può giocare ... - CittaCastello : Conchiglie, musica, effetti speciali e disegni di sabbia aspettando in Natale. Spettacolo unico (il primo in Italia… - MarcoBaticci : RT @ECrivellaro: “Siamo l’unico Paese che prende sul serio queste cose (Economist che premia l’Italia). A parti invertite un inglese ridere… -