I vent’anni di Billie Eilish raccontati in 5 canzoni

Leggi su gqitalia

(Di sabato 18 dicembre 2021) Nessuno può raccontaremeglio di, coraggioso specchio di se stessa senza filtri e di una generazione in ogni suo brano. Per i suoi 20 anni, che arrivano il 18 dicembre 2021, la scelta è caduta su: Getting olderè nata qualche mese dopo l’11 settembre. Basterebbe questo, secondo il New Yorker, per inquadrarla. Quella a cui si rivolge nelle sueè la generazione che come lei è cresciuta con la guerra in Afghanistan trasmessa in televisione, gli ansiolitici prima di andare a dormire, il risveglio con lo scrolling compulsivo di notizie di stragi e morti intervallate a video di gattini. Sono ragazzi depressi, ansiosi, che cercano di dare un significato all’assurdità che li circonda con un atteggiamento nichilista quasi ...