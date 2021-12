Coppa del Mondo: Goggia signora della discesa, è il settimo successo. Ora guida in Coppa (Di sabato 18 dicembre 2021) Ambrosi avrà un fratellino: è un vitellino il premio per chi vince la discesa di Val d'Isere e come l'anno scorso è di Sofia Goggia. Dal Canada alla Francia, è ancora lei a dominare la velocità e dopo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 18 dicembre 2021) Ambrosi avrà un fratellino: è un vitellino il premio per chi vince ladi Val d'Isere e come l'anno scorso è di Sofia. Dal Canada alla Francia, è ancora lei a dominare la velocità e dopo ...

Advertising

ItaliaTeam_it : ECCEZIONALE SOFIA! ECCEZIONALEEEEE! ?? Anche la discesa di Val d’Isere è di Sofia Goggia! Che dominio in Coppa del… - ItaliaTeam_it : Valentinaaaa! Meravigliosaaaaaaaa! Podio per Valentina Margaglio nello skeleton, è seconda in Coppa del Mondo ad A… - tvdellosport : ??Cancellato il match di Coppa di Francia tra #Paris e #Lione Durante l’intervallo scoppia il caos con i tifosi d… - SMSNEWSOFFICIAL : SNOWBOARDCROSS: Nella tappa di Coppa del Mondo di Cervinia trionfa Michela Moioli - bennygiardina : RT @ItaliaTeam_it: CHICCOOOOO! ?? Seconda posizione nella sprint tl di Dresda, primo podio stagionale in Coppa del Mondo per Federico Pelle… -