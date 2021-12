Caos in Ligue 1 | il Lione | “Stop ai tifosi in trasferta”

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Stiamo aspettando di avere tutti gli elementi prima di procedere. Ovviamente condanno questi incidenti disastrosi”. Lo ha detto il presidente della Federcalcio francese (FFF), Noel Le Graet, dopo gli scontri avvenuti nel corso della partita tra Paris Fc edi Coppa di Francia. Un nuovo episodio di violenza, che apre il dibattito nel calcio francese: “Ho preso atto del messaggio del ministro Roxana Maracineanu, sono totalmente d’accordo con lei – ha detto il numero uno della FFF -. Non voglio non entrare nella polemica. Lunedì tutti le squadre della Federazione saranno al lavoro. La commissione disciplinare dovrebbe riunirsi lo stesso giorno, dopo averne discusso con il nostro ufficio legale”. Arriva la nota del club ospite: “L’Olympiquecondanna ancora una volta fermamente tutte le violenze avvenute durante la partita Paris FC-OL – si ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Caos Ligue

... squadra parigina della seconda divisione transalpina, e l'Olympique Lione, top club di1. ... Tifosi francesi in corteo ©LaPressePoco dopo i tifosi hanno invaso il campo generando ilall'...... il cui ottavo di finale era stato sorteggiato prima delsull'urna del Villarreal: Benfica ... una sola presenza finora in1, manca ancora l'esordio in Champions con il Paris e quei rumors ...La Premier League sta vivendo un periodo non semplice a causa del Covid: lunedì la decisione definitiva sul possibile stop In Inghilterra crescono ancora i contagi da Covid, soprattutto della variante ...Il trentaduesimo di finale della Coppa di Francia tra Paris Fc e Lione è stato definitivamente interrotto dopo gli incidenti che si sono verificati sugli spalti, quando le ...