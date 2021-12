Calcio, Rescissione consensuale del contratto tra Eriksen e l’Inter (Di sabato 18 dicembre 2021) Il centrocampista dell’Inter Christian Eriksen quanto quest’estate è stato convocato per il Campionato d’Europa 2020 (giocato a causa della pandemia Covid-19 nel 2021) non si aspettava che la sua carriera fosse ad un incredibile punto di svolta. Considerato uno dei più forti giocatori danesi di sempre – per capirci paragonabile al mito dei fratelli Laudrup – al 43? della prima partita del Gruppo B dell’Europeo, lo scorso 12 giugno 2021, nella “sua” Copenaghen contro la Finlandia, è stato vittima di un arresto cardiaco. Per lunghi minuti, nonostante quel commovente muro dei compagni che sono intervenuti immediatamente e l’hanno soccorso con i mediti e protetto dalla curiosità del mondo, ha giaciuto a terra privo di sensi. Non nascondiamo che siamo stati in molti a pensare che fosse morto. Per la disperazione e lo sgomento dello stadio intero. ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 dicembre 2021) Il centrocampista delChristianquanto quest’estate è stato convocato per il Campionato d’Europa 2020 (giocato a causa della pandemia Covid-19 nel 2021) non si aspettava che la sua carriera fosse ad un incredibile punto di svolta. Considerato uno dei più forti giocatori danesi di sempre – per capirci paragonabile al mito dei fratelli Laudrup – al 43? della prima partita del Gruppo B dell’Europeo, lo scorso 12 giugno 2021, nella “sua” Copenaghen contro la Finlandia, è stato vittima di un arresto cardiaco. Per lunghi minuti, nonostante quel commovente muro dei compagni che sono intervenuti immediatamente e l’hanno soccorso con i mediti e protetto dalla curiosità del mondo, ha giaciuto a terra privo di sensi. Non nascondiamo che siamo stati in molti a pensare che fosse morto. Per la disperazione e lo sgomento dello stadio intero. ...

