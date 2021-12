Bologna - Juventus 0-2 | partita | tabellino e dove vedere gli highlights

(Di sabato 18 dicembre 2021) Laavanza nella nebbia. Terza sconfitta di fila per il, che esce sconfitto dal Dall'Ara per 0-2 contro i bianconeri. La squadra di Mihajlovic non gioca una brutta gara, e alcuni dati lo dimostrano: più corner...

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - JuventusTV : ?? ?????????? ?????????? Il pre #BolognaJuve lo vogliamo vivere insieme a voi ?? L’ospite di oggi? Venite a scoprirlo ?… - juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - AleCat_91 : BOLOGNA - JUVENTUS 0-2: SINTESI, ANALISI E COMMENTO! - il_Conte78 : RT @96Gypsy: Juventus #indagata per la #nebbia che sta chiaramente sfavorendo il Bologna #BolognaJuve -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Juventus

, aMorata non fa rimpiangere Dybala In terra emiliana a spianare la strada allaè stato un gol segnato già al 6 da Alvaro Morata , mandato in campo a sorpresa dall'inizio ...Latorna alla vittoria sul campo del. Tre punti pesanti per la squadra di Massimiliano Allegri che continua la sua scalata verso le prima quattro posizioni della classifica. Un successo ...La Juventus di Massimiliano Allegri batte il Bologna 0-2 nel secondo anticipo del sabato della 18esima giornata di Serie A. A decidere il match le reti, una per tempo, di Morata e Cuadrado. La squadra ...La Juventus dimentica il pareggio di Venezia e vince sul difficile campo del Bologna, riagguantando la Roma al quinto posto e superando momentaneamente la Fiorentina. Nella nebbia del Dall'Ara finisce ...