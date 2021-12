Alex Belli e Delia Duran a Verissimo: «Nessun copione scritto. Ricominciamo per recuperare il nostro rapporto» (Di sabato 18 dicembre 2021) Alex Belli e Delia Duran (US Endemol Shine) La “soap” con protagonista Alex Belli continua. Dopo il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia con i suoi ex coinquilini, in particolare Soleil Sorge, l’attore approda a Verissimo insieme alla “moglie” Delia Duran, la “parte tradita” di tutta la storia ma pronta a riavere con sé il suo uomo. “Alex ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nel nostro amore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo” ha dichiarato la venezuelana ospite di Silvia Toffanin, nella ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 18 dicembre 2021)(US Endemol Shine) La “soap” con protagonistacontinua. Dopo il ritorno nella casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia con i suoi ex coinquilini, in particolare Soleil Sorge, l’attore approda ainsieme alla “moglie”, la “parte tradita” di tutta la storia ma pronta a riavere con sé il suo uomo. “ha vissuto in una bolla per tre mesi dove non è riuscito a contenersi. Lui ha sbagliato e non mi ha portato rispetto. Ma lo amo così tanto che ho deciso di perdonarlo per quello che ha fatto. Credo nelamore che è unico e vero. Noi ci amiamo per quello che siamo” ha dichiarato la venezuelana ospite di Silvia Toffanin, nella ...

