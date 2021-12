Virus in Campania, oltre 1800 positivi e 10 decessi: i dati (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1841 i nuovi positivi di oggi su quasi 39mila tamponi processati. Lo rende l’Unità di Crisi della regione Campania nell’ultimo bollettino di oggi venerdì 17 dicembre. Dunque aumentano i casi e i ricoveri e continua a salire anche l’indice di contagio. Il rapporto positivi/tamponi è pari al 4,73%, in ulteriore aumento rispetto al 4.43% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sono 1841 i nuovidi oggi su quasi 39mila tamponi processati. Lo rende l’Unità di Crisi della regionenell’ultimo bollettino di oggi venerdì 17 dicembre. Dunque aumentano i casi e i ricoveri e continua a salire anche l’indice di contagio. Il rapporto/tamponi è pari al 4,73%, in ulteriore aumento rispetto al 4.43% L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Tgyou24 : Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) Positivi del giorno: 1.770 Test: 39.914 Deceduti… - gigliola_betto : RT @GretaGior3: Si vietano le feste all'aperto, ma si consentono le feste all' interno dei locali, dove in teoria il virus dovrebbe circola… - GretaGior3 : Si vietano le feste all'aperto, ma si consentono le feste all' interno dei locali, dove in teoria il virus dovrebbe… - positanonews : #Covid #Cronaca Campania, da oggi vaccini ai bambini il responsabile Antonio Coppola: ‘Il virus molto più pericolos… - positanonews : Campania, da oggi vaccini ai bambini il responsabile Antonio Coppola: ‘Il virus molto più pericoloso’ tra le #news… -