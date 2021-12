Valneva | “La terza dose aumenta gli anticorpi fino a 106 volte”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoArrivano nuovi risultati sull’efficacia di unadel vaccino anti-Covid Vla2001 diche è in corso di valutazione da parte dell’Ema. Il siero hato “significativamente” l’immunità nei partecipanti che lo avevano già ricevuto come vaccinazione primaria. A comunicarlo è la stessa, annunciando i dati di un richiamo di tipo “omologo” in uno studio di Fase 1-2. In totale, 77 dei 153 partecipanti hanno ricevuto unadi richiamo da sette a otto mesi dopo il completamento della loro immunizzazione primaria con unabassa, media o alta di Vla2001. La, spiegano, “ha suscitato un’eccellente risposta anamnestica”. “Ciò – proseguono dall’azienda – rappresenta un forte ...

Pescara. Arrivano nuovi risultati sull'efficacia di unadose del vaccino anti - Covid Vla2001 diche è in corso di valutazione da parte dell'Ema. Il siero ha aumentato 'significativamente' l'immunità nei partecipanti che lo avevano già ...... ok Ema anticorpo monoclonale/ Esteso uso antinfiammatorio Anakinra, 'TRATTATIVE IN CORSO CON DIVERSI PAESI' Nelle stesse ore in cui venivano diffusi i dati relativi alladose,...Pescara. Arrivano nuovi risultati sull'efficacia di una terza dose del vaccino anti-Covid Vla2001 di Valneva che è in corso di valutazione da parte dell'Ema. Il siero ha aumentato "significativamente" ...Vaccino Valneva, terza dose suscita forte risposta immunitaria: risultati primi studi. Si attende il via libera dell'Ema: "Previsto entro marzo 2022".