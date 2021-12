Si gioca Telimar Palermo-C N Posillipo | Brancaccio | “Giochiamo con personalità”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Na) – Ultima gara dell’anno per il C.N.che affronta domani, nel match valevole per la dodicesima giornata d’andata del Campionato di Serie A1, ilLa partita sarà disputata presso la Piscina Olimpica comunale dicon inizio fissato alle ore 15,30. I rossoverdi, dopo la preziosa vittoria ottenuta contro la Roma nell’ultima giornata di campionato, sono attesi da un match ricco di insidie contro una squadra che ha disputato un’ottima prima parte di stagione. La formazione siciliana infatti occupa il sesto posto in classifica con 22 punti in classifica, frutto di sette vittorie, un pareggio e sole 3 sconfitte. Ilè reduce da due vittorie consecutive, nel derby interno con l’Ortigia e in trasferta contro la ...

