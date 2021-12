Serie A: Salernitana - Inter 0 - 5 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Inter batte Salernitana 5 - 0 (2 - 0) nell'anticipo della 18/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie A disputato sul terreno dello stadio Arechi di Salerno. I gol: nel primo tempo ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021)batte5 - 0 (2 - 0) nell'anticipo della 18/a giornata d'andata del campionato di calcio diA disputato sul terreno dello stadio Arechi di Salerno. I gol: nel primo tempo ...

Advertising

Gazzetta_it : Gol! Salernitana - Inter 0-5, rete di Gagliardini R. (INT) - Gazzetta_it : L’esordio a 16 anni e lo show a Viareggio: l'Inter ritrova Bonazzoli da avversario - CB_Ignoranza : Le ultime 5 partite di Vlahovic: ?? vs Milan ? vs Empoli ? vs Sampdoria ? vs Bologna ?? vs Salernitana. Vola… - sportli26181512 : Serie A, la classifica aggiornata: Inter a 43, la Salernitana rimane a 8: Con la vittoria ottenuta contro la Salern… - zazoomblog : VIDEO Salernitana-Inter 0-5 gol Serie A: highlights e sintesi. Nerazzurri devastanti - #VIDEO #Salernitana-Inter… -