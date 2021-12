Riccardo Muti rinuncia a concerti per polmonite (Di venerdì 17 dicembre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Maestro Riccardo Muti, “a seguito di una diagnosi di polmonite che ha escluso un’infezione da Covid-19, ha dovuto suo malgrado rinunciare ai concerti previsti alla Sagra Musicale Malatestiana e al Ravenna Festival, trasformandoli però in un’occasione per coloro che ha accompagnato alla scoperta della partitura verdiana”. Lo fa sapere il Comune di Rimini. Saranno infatti i giovani direttori che egli stesso ha recentemente guidato nel percorso di studio della settima edizione della Riccardo Muti Italian Opera Academy, appena conclusasi alla Fondazione Prada di Milano, a sostituirlo sul podio della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per una selezione di brani da Nabucco nei concerti in programma al Teatro Galli di Rimini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) BOLOGNA (ITALPRESS) – Il Maestro, “a seguito di una diagnosi diche ha escluso un’infezione da Covid-19, ha dovuto suo malgradore aiprevisti alla Sagra Musicale Malatestiana e al Ravenna Festival, trasformandoli però in un’occasione per coloro che ha accompagnato alla scoperta della partitura verdiana”. Lo fa sapere il Comune di Rimini. Saranno infatti i giovani direttori che egli stesso ha recentemente guidato nel percorso di studio della settima edizione dellaItalian Opera Academy, appena conclusasi alla Fondazione Prada di Milano, a sostituirlo sul podio della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini per una selezione di brani da Nabucco neiin programma al Teatro Galli di Rimini ...

