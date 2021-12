Pediatri Lazio | installare purificatori aria in aule scuole

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma – “A lezione con le finestre spalancate e studenti seduti con i cappotti addosso: siamo in pieno inverno e, oltre a dover fronteggiare il rialzo della curva del Covid, nei nostri studici vediamo aumentare bronchiti e malattie acute dell’apparato respiratorio.” “È necessario e impellente dotare lediin grado di filtrare l’in classe: bambini e ragazzi non possono stare seduti per ore, esposti al freddo.” “Peraltro, una febbre o una bronchite di questi tempi, complicano di gran lunga la diagnosi a causa del Coronavirus, con un impatto più complesso e ansiogeno per chi si ammala, per le famiglie e per il contesto sociale”. Così in un comunicato Patrizio Veronelli, segretario della Confederazione italiana– Cipe del. “Abbiamo assistito ...