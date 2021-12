Muti ha la polmonite e chiama i suoi giovani direttori a sostituirlo (Di venerdì 17 dicembre 2021) Riccardo Muti ha dovuto rinunciare ai concerti previsti alla Sagra Musicale Malatestiana e al Ravenna Festival a seguito di una diagnosi di polmonite che ha escluso un’infezione da Covid-19. Gli appuntamenti saranno un’occasione per coloro che ha accompagnato alla scoperta della partitura verdiana. Saranno infatti i giovani direttori che egli stesso ha recentemente guidato nel percorso di studio della VII edizione della Riccardo Muti Italian Opera Academy, appena conclusasi alla Fondazione Prada di Milano, a sostituirlo sul podio della sua Orchestra giovanile Luigi Cherubini per una selezione di brani da ‘Nabucco’ nei concerti in programma al Teatro Galli di Rimini sabato 18 dicembre e al Teatro Alighieri di Ravenna lunedì 20. E se la prima iniziativa del Ravenna ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 17 dicembre 2021) Riccardoha dovuto rinunciare ai concerti previsti alla Sagra Musicale Malatestiana e al Ravenna Festival a seguito di una diagnosi diche ha escluso un’infezione da Covid-19. Gli appuntamenti saranno un’occasione per coloro che ha accompagnato alla scoperta della partitura verdiana. Saranno infatti iche egli stesso ha recentemente guidato nel percorso di studio della VII edizione della RiccardoItalian Opera Academy, appena conclusasi alla Fondazione Prada di Milano, asul podio della sua Orchestrale Luigi Cherubini per una selezione di brani da ‘Nabucco’ nei concerti in programma al Teatro Galli di Rimini sabato 18 dicembre e al Teatro Alighieri di Ravenna lunedì 20. E se la prima iniziativa del Ravenna ...

Advertising

StraNotizie : Muti ha la polmonite e chiama i suoi giovani direttori a sostituirlo - ER_Notizie : Polmonite non Covid per Muti, rinuncia a due concerti - Ansa_ER : Polmonite non Covid per Muti, rinuncia a due concerti. A Rimini e Ravenna lo sostituiscono i giovani della sua Acad… - news_bologna : Polmonite non Covid per Muti, rinuncia a due concerti - news_ravenna : Una polmonite ferma il maestro Muti: dirigeranno il Nabucco i giovani direttori della sua accademia… -