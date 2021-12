Molfetta in luce entra nel vivo Oggi concerto (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: entra nel vivo il ricco cartellone di eventi Molfetta in luce in vista del Natale La Santa Allegrezza in tour, Cantine di Natale, il Sacro sud di Enzo Avitabile e l’Omaggio a Caruso di Danilo Rea solo alcuni degli eventi in cartellone Dopo l’accensione dell’albero in via Dante, alla presenza del sindaco Tommaso Minervini, la sera dell’Immacolata, è definitivamente entrato nel vivo Molfetta in luce. Il caleidoscopio di iniziative che sta animando la città di Molfetta dal 4 dicembre 2021 continuerà ad illuminare anime, strade, negozi, centro e periferie della cittadina sino al 6 gennaio 2022. Il calendario di eventi è organizzato dal Comune di Molfetta, gli ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 dicembre 2021) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:nelil ricco cartellone di eventiinin vista del Natale La Santa Allegrezza in tour, Cantine di Natale, il Sacro sud di Enzo Avitabile e l’Omaggio a Caruso di Danilo Rea solo alcuni degli eventi in cartellone Dopo l’accensione dell’albero in via Dante, alla presenza del sindaco Tommaso Minervini, la sera dell’Immacolata, è definitivamenteto nelin. Il caleidoscopio di iniziative che sta animando la città didal 4 dicembre 2021 continuerà ad illuminare anime, strade, negozi, centro e periferie della cittadina sino al 6 gennaio 2022. Il calendario di eventi è organizzato dal Comune di, gli ...

