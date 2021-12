Milan, Saelemaekers: «Maldini e Leao due fenomeni, possono vincere il Pallone d’oro» (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’esterno del Milan Saelemaekers ha esaltato le qualità dei due compagni di squadra Maldini e Leao Intervistato da Dazn, Alexis Saelemaekers ha parlato del suo inizio di stagione al Milan e dei suoi compagni di squadra. Le sue dichiarazioni. CALCIO – «Il calcio per me è un gioco: i tifosi che vengono allo stadio vogliono anche vedere le giocate, come un tunnel. Quando si gioca è importante divertirsi e far divertire gli altri, oltre ovviamente fare quello che ti chiede il mister». MIGLIORARE – «So che devo fare più gol, sto lavorando molto per riuscirci. Fare gol è importante per la squadra perché è quello che deve fare un attaccante». NUMERO 56 – «Il 56 è stato il mio primo numero di quando ero all’Anderlecht e mi ha sempre portato fortuna. Sono un po’ scaramantico e quando vedo che ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’esterno delha esaltato le qualità dei due compagni di squadraIntervistato da Dazn, Alexisha parlato del suo inizio di stagione ale dei suoi compagni di squadra. Le sue dichiarazioni. CALCIO – «Il calcio per me è un gioco: i tifosi che vengono allo stadio vogliono anche vedere le giocate, come un tunnel. Quando si gioca è importante divertirsi e far divertire gli altri, oltre ovviamente fare quello che ti chiede il mister». MIGLIORARE – «So che devo fare più gol, sto lavorando molto per riuscirci. Fare gol è importante per la squadra perché è quello che deve fare un attaccante». NUMERO 56 – «Il 56 è stato il mio primo numero di quando ero all’Anderlecht e mi ha sempre portato fortuna. Sono un po’ scaramantico e quando vedo che ...

