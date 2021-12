Leopardi spiega complottisti e No vax anche meglio della scienza

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La nuova variante segna l’iniziofinepandemia. La nuova variante è più infettiva e abbatterà ogni immunità pregressa. Il nuovo farmaco di Pfizer ci salverà. I dati di Pfizer sono falsi. Non ci libereremo mai del virus. Il virus sparirà da solo. I vaccini uccidono più di Sars-CoV-2. I vaccini sconfiggeranno il virus. Le scuole sono sicure. Le scuole sono il motore dell’epidemia. Ecco: questa è una breve carrellata di frasi che riassumono, parola più parola meno, un piccolo campionario di tesi sostenute con forza crescente da interlocutori riuniti ormai in opposte fazioni, i quali non sembrano assolutamente intenzionati ad aspettare i dati necessari prima di trarre conclusioni perentorie. E’ di moda oggire questa tendenza a sostenere posizione preconcette e opposte, sia in assenza sia contro i dati disponibili, come ...

Advertising

Biagio71To : RT @Pervinca13: Rubino mentre spiega leopardi #ilcollegio - Pervinca13 : Rubino mentre spiega leopardi #ilcollegio -

Ultime Notizie dalla rete : Leopardi spiega

Il Foglio

Le mamme degli alunni della scuola elementare Giacomosi preparano intanto ad una protesta ... Il problema non è solo in questa scuola ma in tutte.' -una delle mamme rivoltasi al ......Alle medie Fagnani ieri è capitato ad una che era tornata a scuola venerdì e alla primaria... La scelta 'Ci sono più possibilità di prendere il virus fuori che dentro le scuole -...Domani alle 12 l’inaugurazione dell’iniziativa di “bookcrossing”, una sorta di scambio partecipato di libri per la popolazione CINGOLI, 14 dicembre 2021– Il Liceo “Leopardi” propone il bookcrossing al ...Il pubblico che segue le partite di calcio al campo “Pedonese“ di via Leopardi, a Fiumetto, da oggi potrà comodamente sedersi in una nuova tribuna da 199 posti. "L’intervento – spiega l’assessore allo ...