Ladri nella sede del Consiglio comunale di Napoli: rubato l’albero di Natale con tutti gli addobbi (Di venerdì 17 dicembre 2021) rubato nella notte l’albero di Natale allestito nel cortile del palazzo del Consiglio comunale di Napoli. Stamattina i dipendenti del Comune arrivati nella sede di via Verdi non hanno piu’ trovato all’interno del palazzo l’albero e tutti i suoi addobbi. Un furto che nei corridoi della sede degli uffici del Consiglio sta facendo discutere in merito all’assenza di vigilanza notturna e di un sistema di videosorveglianza. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 17 dicembre 2021)nottediallestito nel cortile del palazzo deldi. Stamattina i dipendenti del Comune arrivatidi via Verdi non hanno piu’ trovato all’interno del palazzoi suoi. Un furto che nei corridoi delladegli uffici delsta facendo discutere in merito all’assenza di vigilanza notturna e di un sistema di videosorveglianza. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

VooDooIbra : @Gazzetta_it @MarcoIaria1 Non gliene fotte un fava a nessuno di sta banda di ladri, chi investe nella juve è giusto che perda tutto - CalcioWeb : Paura per #DiNatale: rapina per l'ex attaccante dell'#Udinese - StabiaChannel : #Cronaca #Castellammare - Ladri in azione nella notte, derubata una macelleria ed un negozio di abbigliamento LEGGI… - sportli26181512 : Ladri a casa di Di Natale: coltello alla gola e pistola alla tempia: Brutta avventura per l'ex attaccante Antonio D… - sudreporter : #Napoli, ladri nella sede di via Verdi: rubato albero di #Natale del consiglio comunale. La denuncia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Ladri nella Ladri a casa di Di Natale: coltello alla gola e pistola alla tempia Commenta per primo Brutta avventura per l'ex attaccante Antonio Di Natale , oggi allenatore della Carrarese. Sei ladri sono entrati nella sua abitazione di Empoli puntandogli un coltello alla gola e una pistola alla tempia. E' successo venerdì sera, quando i ladri gli hanno preso un Rolex da 30mila euro che ...

Rapinato il calciatore Di Natale: coltello alla gola e pistola alla tempia, rubato orologio di lusso Nel gennaio del 2012 i ladri gli avevano svaligiato la casa sempre a Empoli, ma quel giorno Totò Di ... Dieci anni fa i malviventi erano entrati nella casa del calciatore (nessuno si trovava nell'...

Ladri nella notte, ingenti danni alla scuola Qui News Pisa Ladri nella sede del Consiglio comunale di Napoli: rubato l’albero di Natale con tutti gli addobbi Rubato nella notte l’albero di Natale allestito nel cortile del palazzo del Consiglio comunale di Napoli. Stamattina i dipendenti del Comune arrivati nella sede di via Verdi non hanno piu’ trovato all ...

Furto in casa di Diletta Leotta, i ladri patteggiano pene fino a 3 anni: donati soldi in beneficenza I ladri dovranno scontare pene tra 2 anni e 4 mesi di reclusione e i 3 anni e due mesi i ladri che il 6 giugno del 2020 hanno commesso un furto a ...

Commenta per primo Brutta avventura per l'ex attaccante Antonio Di Natale , oggi allenatore della Carrarese. Seisono entratisua abitazione di Empoli puntandogli un coltello alla gola e una pistola alla tempia. E' successo venerdì sera, quando igli hanno preso un Rolex da 30mila euro che ...Nel gennaio del 2012 igli avevano svaligiato la casa sempre a Empoli, ma quel giorno Totò Di ... Dieci anni fa i malviventi erano entraticasa del calciatore (nessuno si trovava nell'...Rubato nella notte l’albero di Natale allestito nel cortile del palazzo del Consiglio comunale di Napoli. Stamattina i dipendenti del Comune arrivati nella sede di via Verdi non hanno piu’ trovato all ...I ladri dovranno scontare pene tra 2 anni e 4 mesi di reclusione e i 3 anni e due mesi i ladri che il 6 giugno del 2020 hanno commesso un furto a ...