Klopp | “Inutile fermare la Premier per i casi Covid”

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Parla il tecnico del Liverpool Jurgensulla possibilità dilaLeague per idiche stanno funestando le squadre:“Non vedo la necessità dilaLeague per l’aumento deidi. Arrestare il campionato probabilmente non è la cosa giusta, ma con il programma dobbiamo essere più flessibili”. Cinque delle 10 partite diLeague del fine settimana 18-19 dicembre sono state rinviate, mentreha dovuto ritirare tre giocatori prima della vittoria per 3-1 di giovedì sul Newcastle. In una inchiesta della BBC in cui si rilanciano un po’ tutti i pareri dei tecnici, mercoledì il tecnico del Brentford Thomas Frank ha chiesto il rinvio delle partite di ...