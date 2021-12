Iss, Brusaferro: «Cresce Omicron, i contagi salgono in tutte le regioni. Più ricoveri tra gli under 20» – Il video (Di venerdì 17 dicembre 2021) «La curva dell’epidemia di Coronavirus continua a Crescere e l’incidenza negli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita nettamente raggiungendo il livello di 241 casi». A dirlo è il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro che ha commentato i dati del monitoraggio settimanale. Rispetto al resto d’Europa, sembra che la crescita dei contagi in Italia avvenga più lentamente: ma il cambiamento è comunque omogeneo, riguarda dunque tutte le regioni che, infatti, hanno curve in salita. La «zona del nord est ha la circolazione del virus più elevata e questa si sta diffondendo lungo la costiera adriatica; Val d’Aosta e Liguria cominciano a mostrare aumento di circolazione», ha spiegato. I bambini i più colpiti Il virus cambia forma: le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza ... Leggi su open.online (Di venerdì 17 dicembre 2021) «La curva dell’epidemia di Coronavirus continua are e l’incidenza negli ultimi 7 giorni per 100mila abitanti è salita nettamente raggiungendo il livello di 241 casi». A dirlo è il presidente dell’Iss Silvioche ha commentato i dati del monitoraggio settimanale. Rispetto al resto d’Europa, sembra che la crescita deiin Italia avvenga più lentamente: ma il cambiamento è comunque omogeneo, riguarda dunqueleche, infatti, hanno curve in salita. La «zona del nord est ha la circolazione del virus più elevata e questa si sta diffondendo lungo la costiera adriatica; Val d’Aosta e Liguria cominciano a mostrare aumento di circolazione», ha spiegato. I bambini i più colpiti Il virus cambia forma: le fasce di età che registrano i più alti tassi di incidenza ...

