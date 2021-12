I tre cani chic di Carla Gozzi e il capriolo Eliot restituito al bosco in tv

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Si chiamano Pois, Wisel e Shovel e sono l’ispirazione della maestra di stile: è la loro bellezza che la illumina per creare i suoi strepitosi outfit! E poi, sapevate che i pipistrelli sono gli unici mammiferi che volano veramente? E soprattutto che non sono per nulla interessati ai nostri capelli? C spiegherà tutto Alessandra che, da anni, studia e salva i pipistrelli. La liberazione di Elliot,dal musetto gentile, risanato nel Cras “Stella del Nord”, sarà il più bel regalo di Natale per tutti. Sono soltanto alcune delle bellissime storie natalizie raccontate nella prossima puntata di “Dalla parte degli animali”, la trasmissione ideata e condotta dall’on. Michela Vittoria Brambilla, in onda su Rete4 alle 10 e 50, in replica la domenica alle 15.20 su La5 e il lunedì alle 15,30 sempre su Rete4: l’unico format pensato ...