Haaland al Barcellona? Arriva la risposta di Xavi in conferenza!

Xavi, allenatore del Barcellona, è intervenuto a proposito delle voci sul rinnovo di Ousmane Dembele e del possibile acquisto di Erling Haaland dal Borussia Dortmund. RINNOVO DEMBELE – "Ieri ho avuto un incontro con lui. Sono ottimista, è felice e vuole continuare con noi. Gioca bene, crea occasioni. Ci dà tanto ed è un giocatore capace di fare la differenza. Sono sicuro che possa rinnovare". Xavi Haaland BarcellonaHaaland – "Al momento abbiamo una situazione economica difficile. Dobbiamo essere realisti ma vedremo cosa succede. Per quanto riguarda i nomi, vedremo cosa succederà, ma nel caso di Haaland non so assolutamente nulla. Non si è parlato di questa possibilità".

