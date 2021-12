Gianmaria Antinolfi | grave incidente fuori dal Gf Vip Lui ancora non lo sa | i dettagli

(Di sabato 18 dicembre 2021) Bruttoperdalle mura della Casa di Cinecittà. Un uomo ha distrutto l'auto dell'imprenditore napoletano,tra i concorrenti in gara al Grande Fratello Vip 6. Lui non ne saniente, ma Parpiglia è venuto a conoscenza dellavicenda e ha deciso di raccontarla. La notizia è stata diffusa oggi dalla testata di gossip "Casa Chi", e Azzurra Della Penna ha riportato in tempo l'accaduto. Il giornalista Gabriele Parpiglia ci ha tenuto a chiarire che una volta che riceve la parola, non ha problemi. Azzurra ha voluto sapere come un concorrente del Grande Fratello Vip 6 ha avuto undi tale portata quando èrinchiuso nella Casa più spiata d'Italia. Parpiglia ha risolto il ...

Quello tra Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo procede a gonfie vele mentre tra Sophie Codegoni e, il rapporto continua tra alti e bassi. Dopo una discussione scoppia sempre la pace ...Cosa è successo all'auto del concorrente, presa di mira da un uomo ma era nel garage: il retroscena svelato a Casa Chi L'articolo, distrutta la sua macchina: lui non sa niente, i fatti proviene da Gossip e Tv. Sophie Codegoni Gianmaria Antinolfi: la passione tra i due è alle stelle e ieri sera Sophie si è lanciata in un ballo scatenato con ...L'ex tronista sulla notte appena trascorsa: 'Ora mi daranno dell'incoerente'. Gf Vip, Sophie pentita del bacio, Gianamaria raggiante Al termine della serata, l' imprenditore campano l'ha raggiunta in ...