Giancarlo Magalli | condannato per diffamazione | lancia una frecciatina ad Adriana Volpe e spunta il nome di Alfonso Signorini

Leggi su trashblog

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il Tribunale di Milano haper. Tutto iniziò nel 2017 quando il conduttore rilasciò un’intervista al settimanale Chi parlando del movimento Me Too, di Weinstein e dei presunti favori sessuali nel mondo dello spettacolo., ritenendo colpevole il presentatore di aver fatto allusioni implicite su di lei e sulla sua carriera, decise di querelarlo. In queste oreha voluto quindi anticipare qualunque mossa dell’opinionista del Grande Fratello Vip, parlando lui stesso della decisione del Tribunale, aggiungendo però alcuni dettagli sulla vicenda in cui sarebbe coinvolto ancheDato che tra 5…4…3…2…1 lainonderà il web di ...