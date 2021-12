Giancarlo Magalli condannato a risarcire Adriana Volpe | la cifra è altissima!

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Gia??ncarlosono ad una nuova tappa nella battaglia legale che va avanti ormai da molti anni. Il tribunale di Milano ha stabilito che il 74enne conduttore romano della Rai dovrà corrispondere alla showgirl un indennizzo provvisorio di 25.000 euro, con l'assistenza degli avvocati della Grande Stevens Michele Briamonte, Nicola Menardo e Stefania Nubile, più 14mila euro di multa Facciamo un passo indietro. L'incidente è avvenuto nel novembre 2017, quandoha accettato un'intervista al settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini, ed ha espresso le sue opinioni in occasione dei casi Weinstein e Brizzi. per lo scandalo dei favori sessuali. Proprio in quell'intervista secondo, che si è presentata parte civile, ha citato ...

ROMA -è stato condannato per diffamazione nei confronti di Alessandra Volpe , in merito a un'intervista rilasciata sul settimanale Chi nel novembre 2017. A mettere (forse) la parola fine ...Si è chiusa in tribunale, a Milano, la diatriba trae Adriana Volpe . Il conduttore è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti della showgirl in relazione a un'intervista rilasciata sulla rivista Chi nel novembre 2017.Il conduttore televisivo è stato querelato per diffamazione dalla ex collega, ed è stato condannato dal Tribunale di Milano a pagare una cifra salata ...Talmente tanti che i loro scontri non fanno più neanche notizia. Giancarlo Magalli è stato condannato per diffamazione aggravata nei confronti della sua ...