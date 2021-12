Fabrizio Corona, nuovo amore con Sara Barbieri: «C’è alchimia» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Fabrizio Corona è in splendida forma. A dirlo non sono solo le stoccate riservate ad alcuni vip come Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci, ma anche l’ultima storia condivisa su Instagram dall’ex re dei paparazzi accanto al suo nuovo amore. Nello scatto pubblicato sui social Corona si fa immortalare a letto insieme a una misteriosa ragazza a cui tiene la mano sotto le coperte. Nella foto non si vedono i volti, ma un piccolo tag sotto alla parola «alchimia» rivela l’identità dell’ospite. Il nuovo amore di Fabrizio Corona Dopo Belen Rodriguez, Nina Moric e Asia Argento, la nuova fiamma di Fabrizio Corona si chiama Sara Barbieri. Si tratta della giovane e ... Leggi su blog.libero (Di venerdì 17 dicembre 2021)è in splendida forma. A dirlo non sono solo le stoccate riservate ad alcuni vip come Ilary Blasi ed Elisabetta Gregoraci, ma anche l’ultima storia condivisa su Instagram dall’ex re dei paparazzi accanto al suo. Nello scatto pubblicato sui socialsi fa immortalare a letto insieme a una misteriosa ragazza a cui tiene la mano sotto le coperte. Nella foto non si vedono i volti, ma un piccolo tag sotto alla parola «» rivela l’identità dell’ospite. IldiDopo Belen Rodriguez, Nina Moric e Asia Argento, la nuova fiamma disi chiama. Si tratta della giovane e ...

