Eitan affidato a un tutore esterno | ma vivrà con la zia | gli avvocati | “Aya potrà concentrarsi sui bisogni affettivi del piccolo”

(Di venerdì 17 dicembre 2021) “La zia di, Aya Biran, accoglie con favore il provvedimento emesso dal Tribunale per i Minorenni in data odierna. Esso conferma la correttezza del suo operato nel suo incarico didi, rigettando tutte le contestazioni avversarie in merito alla sua nomina, confermando il collocamento dipresso di lei”. Grazia Cesaro e L'articolo proviene da Inews.it.

Ultime Notizie dalla rete : Eitan affidato

...paterna a cui il piccolo è stato. La decisione è stata presa in seguito al reclamo presentato dai nonni materni, ma soprattutto data l'elevatissima conflittualità tra i familiari di. ...Da allora c'è stato un lungo braccio di ferro tra i parenti del padre e quelli della madre per la sua custodia:alla zia Aya Biran ,era stato rapito e portato in Israele dal nonno ...L’avvocato di Monza gestirà il patrimonio ereditato dal bambino. Intanto i rapporti tra le due famiglie continuano ad essere difficili.Ssi è appreso inoltre che gli zii paterni risultano indagati dalla Procura di Pavia per diffamazione e furto nell'abitazione dei genitori del piccolo per una denuncia della nonna materna, Esther Cohen ...