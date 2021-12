Dal produttore allo scaffale, la crisi energetica non risparmia nessuno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alla Valgrana di Scarnafici, in Piemonte, si producono ogni giorno più di mille forme di Piemontino e di altri formaggi. Nell’azienda guidata da Franco Biraghi, quinta generazione che due secoli fa faceva il Grana nel milanese, si utilizza solo il latte che arriva dalle province di Cuneo e di Torino. Ne servono duemila quintali al giorno, ma costa il 15% in più rispetto all’anno scorso. Da qui inizia la filiera travolta dai rincari dei prezzi dell’energia. In estate erano visibili solo nelle previsioni degli economisti, ora invece sono su carta, nelle bollette di luce e gas, ma anche nel caglio che fa coagulare il latte per fare il formaggio e negli imballaggi alla vendita. In tutto il processo di produzione, da monte a valle. Il Piemontino finisce nei supermercati italiani e stranieri, in sei Paesi europei, negli Stati Uniti e in Canada. Ma il prezzo sugli scaffali è lo stesso di un ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Alla Valgrana di Scarnafici, in Piemonte, si producono ogni giorno più di mille forme di Piemontino e di altri formaggi. Nell’azienda guidata da Franco Biraghi, quinta generazione che due secoli fa faceva il Grana nel milanese, si utilizza solo il latte che arriva dalle province di Cuneo e di Torino. Ne servono duemila quintali al giorno, ma costa il 15% in più rispetto all’anno scorso. Da qui inizia la filiera travolta dai rincari dei prezzi dell’energia. In estate erano visibili solo nelle previsioni degli economisti, ora invece sono su carta, nelle bollette di luce e gas, ma anche nel caglio che fa coagulare il latte per fare il formaggio e negli imballaggi alla vendita. In tutto il processo di produzione, da monte a valle. Il Piemontino finisce nei supermercati italiani e stranieri, in sei Paesi europei, negli Stati Uniti e in Canada. Ma il prezzo sugli scaffali è lo stesso di un ...

