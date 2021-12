Covid | Mingozzi PwC | “Omicron e inflazione minaccia per la ripresa”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Secondo l’Istat nell’ultimo trimestre la fiducia delle imprese è rimasta sostanzialmente stabile, con un miglioramento in particolare per il settore manifatturiero e per quello del commercio al dettaglio. I consumatori hanno invece una percezione negativa del clima economico, anche futuro, sia per la situazione economica generale, sia per quella personale. Abbiamo chiesto ad Alessandra, Partner di PwC Italia, di commentare questi dati. ym/abr/red su Il Corriere della Città.