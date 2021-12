C P Company ed Emporio Armani | incontro di due titani

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Life&People.it Pere C P, il 2021 è stato un anno importante, i due brand italiani hanno collaborato ad una collezione per celebrare i rispettivi anniversari. Il quarantesimo anniversario della linea giovanecoincide con il cinquantesimo di C P, marchio dal design concreto e innovativo. Due brand che hanno trasformato la moda interpretando le tensioni del proprio tempo; ognuno nel proprio ambito, ma con lo stesso spirito innovatore. Un terreno comune unisce i due brand, dando vita ad una perfetta comunanza di intenti e volontà di innovare con impatto e personalità pur rispettando la propria storia., il colosso milanese, vero fenomeno di costume; noto per l’energia metropolitana ...

thevisioncom : Negli anni '80 il settore della moda italiano esplose fino a diventare un punto di riferimento mondiale. Tra gli al… - ItalianStyle_it : Emporio Armani e C.P. Company lanciano una collezione speciale da uomo

Armani, Fendi , Dolce&Gabbana saranno i protagonisti del secondo giorno, come da calendario ..., il concerto di Gucci che vedrà ospite il gruppo australiano Parcels . E poi l'ottava ...... nella moda, a prepararsi a festeggiare anniversari "tondi" e importanti nel 2021, daArmani a C. P., che hanno compiuto, rispettivamente, 40 e 50 anni. Per non parlare del N° 5 di ...Per celebrare il 50° anniversario del brand fondato nel 1971 da Massimo Osti, C.P Company collabora con Emporio Armani lanciando una linea speciale uomo che fonda i DNA dei due brand ...Per concludere il suo programma di collaborazioni in occasione dei 50 anni di anniversario, C.P. Company sceglie per il decimo e ultimo capitolo un altro festeggiato: Emporio Armani che di anni ne com ...