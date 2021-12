Bologna - Juve | i convocati di Allegri | out Chiellini e Dybala

Advertising

juventusfc : Il record di Moise, lo scatto della ripartenza... ?? #BolognaJuve 5??moments ?? - juventusfc : Comincia la conferenza stampa di presentazione di #BolognaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ?? - Gazzetta_it : Bologna-Juve, Mihajlovic: 'Affrontiamo una diretta concorrente' - gilnar76 : Bologna Juve, la partenza dei bianconeri verso l’Emilia – FOTO #Finoallafine #Forzajuve #Juventus #LiveAhead #Seriea - ER_Notizie : Arnautovic carica il Bologna: "Vincere contro la Juve" -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna Juve

Il difensore e l'argentino, infatti, non sono presenti nella lista dei convocati del tecnico bianconero per la partita a, Allegri in conferenza stampa I convocati dellaper...- Juventus, diramata la lista pochi minuti fa: il tecnico livornese non lo porta in Emilia in via precauzionale. Poco meno di ventiquattr'ore a- Juventus. L'obiettivo di Massimiliano Allegri è quello di regalarsi un Natale quantomeno tranquillo , senza l'assillo del quarto posto. Sotto l'albero il tecnico livornese vorrebbe trovarci ...Domani sarà la volta di Bologna-Juventus. Dopo il pareggio con il Venezia, i bianconeri di Massimiliano Allegri saranno ospiti al Dall’Ara per la 18esima giornata di campionato. La sfida in questione ...TORINO - La Juve è impegnata sul campo del Bologna per il 18° turno di Serie A. Oltre Danilo e Chiesa, anche Dybala e Chiellini non sono a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta dei bia ...