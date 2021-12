Aurelio De Laurentiis, i segreti della sua dieta per vivere cent’anni: “Mi fanno una pi**a, sono Gruppo Zero”. Poi la rivelazione inaspettata sulla pizza (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Lo so, lo sappiamo tutti che per superare i cent’anni non bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma a me, che sono Gruppo Zero, mi fanno una pippa“, è un Aurelio De Laurentiis senza filtri quello che ha rilasciato un’intervista a Repubblica Napoli, pubblicata ieri 16 dicembre. Non il presidente di squadra di calcio né il famoso produttore cinematografico, qui Aurelio si mostra in una veste inedita: quella di uomo di mondo, parlando di donne, cibo e tradizioni. “Vengo da una famiglia di antichi pastai, mio nonno Aurelio produceva fantastici ziti e i fusilli col buco. E ho un armadio tre metri per quattro dove trovi ogni possibile tipologia. Io col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne“, racconta. Poi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Lo so, lo sappiamo tutti che per superare inon bisognerebbe mangiare carne rossa. Ma a me, che, miuna pippa“, è unDesenza filtri quello che ha rilasciato un’intervista a Repubblica Napoli, pubblicata ieri 16 dicembre. Non il presidente di squadra di calcio né il famoso produttore cinematografico, quisi mostra in una veste inedita: quella di uomo di mondo, parlando di donne, cibo e tradizioni. “Vengo da una famiglia di antichi pastai, mio nonnoproduceva fantastici ziti e i fusilli col buco. E ho un armadio tre metri per quattro dove trovi ogni possibile tipologia. Io col cibo ho un rapporto di grande amore e di rispetto, come con le donne“, racconta. Poi ...

