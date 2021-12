Amadeus, ospite di Rtl 102.5, parla del Festival di Sanremo e dei cantanti in gara (Di venerdì 17 dicembre 2021) Amadeus – foto di Assunta Servello per Ufficio Stampa RaiMILANO – Amadeus è tornato a Rtl 102.5 a distanza di un anno per presentare in diretta il cast di Sanremo 2022: “È sempre una gioia venire in radio, mi sento a casa qui. Sono stato vostro collega per 5 anni, un bel periodo. Sono stato bene. Sono sintonizzato con RTL 102.5 in radiovisione nel mio camerino. Ho cominciato a lavorare in radio dall’età di 16 anni, da sempre”. Amadeus E LA PREPARAZIONE AL Festival DI Sanremo Come ci si prepara al Festival di Sanremo? “Arrivano tra i giovani mediamente 800 canzoni più quelle di Area Sanremo quindi circa 50. Ascolto le canzoni più volte, guardo i video e mi leggo la biografia. Dei Big quest’anno ci sono state circa 330 candidature, di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 17 dicembre 2021)– foto di Assunta Servello per Ufficio Stampa RaiMILANO –è tornato a Rtl 102.5 a distanza di un anno per presentare in diretta il cast di2022: “È sempre una gioia venire in radio, mi sento a casa qui. Sono stato vostro collega per 5 anni, un bel periodo. Sono stato bene. Sono sintonizzato con RTL 102.5 in radiovisione nel mio camerino. Ho cominciato a lavorare in radio dall’età di 16 anni, da sempre”.E LA PREPARAZIONE ALDICome ci si prepara aldi? “Arrivano tra i giovani mediamente 800 canzoni più quelle di Areaquindi circa 50. Ascolto le canzoni più volte, guardo i video e mi leggo la biografia. Dei Big quest’anno ci sono state circa 330 candidature, di ...

