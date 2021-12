Alex Belli e Delia Duran | cosa sta succedendo dopo l’ultimo confronto al GF VIP?

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Probabilmente ci sarà tanto lavoro da fare per, ma una notizia che può avere un certo peso c’è: i due continuano a vedersi e stare insieme ancheil duroavvenuto lunedì nella casa del Grande Fratelloè stato squalificato in seguito all’infrazione delle regole e all’annullamento delle distanze da. Ora peròsta? Qual è la situazionel’addio alla casa? In attesa di capire i risvolti nella puntata di domani, venerdì 17 dicembre, arrivano due segnalazioni. Le ha raccolte l’influencer Deianira Marzano. Nella primasono stati intercettati alla ...

Cambio di rotta per Davide Silvestri al GF Vip. Dall'inizio, il concorrente è sempre stato legato ade Soleil Sorge: avevano formato un terzetto, rovinato però dalla 'chimica artistica' e dall'uscita dell'attore parmense. 'Tornerò ad essere io contro tutti. In base a quello che succede, ma ...fa chiacchierare gli amici dei social anche fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip . Tornato in quel di Milano con Delia Duran (che l'ha perdonato dopo una manciata di minuti), ha fatto ...Alex Belli e Simone Bonaccorsi scherzano sulle foto con Delia. Due bussate potenti al campanello ed ecco apparire fuori la porta della bellissima casa milanese di Alex Belli, un sorridente e palestrat ...Nonostante l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip continuano i problemi tra Alex Belli e Delia Duran: in treno scoppia la lite ...